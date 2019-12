Roma, fermano 15enne per droga: in casa scoprono che a spacciare è anche il padre

La polizia, adha fermato due ragazzi di 15 e 18 anni trovandoli in possesso di alcune dosi diEcco che è scattata una perquisizione in entrambe le abitazioni dei giovani. Il papà del diciottenne, quando, nel cuore della notte, ha visto i poliziotti piombargli in casa, si è preoccupato molto ed ha sgridato il figlio per usare la droga. Poi, c’è stato il colpo di scena. Quando gli investigatori hanno perquisito la camera da letto del padre e della madre, in un cassetto di una mensola hanno trovato circa un etto di hashish. Il padre ha ammesso di essere lui a possedere lo stupefacente e così è stato denunciato insieme al figlio. Una storia che indica come l’uso della droga sia trasversale e preoccupante. Sono stati gli agenti del commissariato di Ostia ha fermare, a notte fonda, su un tratto di via Angelo Bertolotto, i due ragazzi per un controllo. Entrambi hanno consegnato nelle mani degli agenti la droga come a volere significare che era tutta quella che avevano.Gli agenti, però, sono andati in fondo. Ecco che sono scattate le perquisizioni domiciliari. In casa del quindicenne la polizia non ha trovato nulla eccetto una chiave di un garage. Il ragazzino ha portato la polizia al garage ed ha inserito la chiave che ha aperto il locale. Nascosti in un angolo, i poliziotti hanno sequestrato oltre sette etti di hascisc suddivisi in panetti. Poi, è scattata la perquisizione del diciottenne. Il padre si è finto stupito, trafelato per la visita notturna della polizia. In camera del ragazzo gli investigatori non hanno trovato nulla. Ma hanno esteso la perquisizione anche nella camera matrimoniale. In un comodino, dentro un cassetto, è stata trovata la droga e, quindi oltre al figlio è stato denunciato pure il padre.