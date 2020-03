Roma, quinto pacco bomba inviato a un portiere a Ponte Milvio

Ancora paura a Roma per l'invio di un pacco bomba. Si tratta del quinto plico recapitato. Stavolta la vittima è un portiere di un residence di lusso in zona Ponte Milvio. Il pacco bomba è arrivato ieri pomeriggio, indirizzato all'uomo, 54 anni, che lo ha poi consegnato inesploso alla stazione dei carabinieri di Palombara Sabina. Il plico è simile agli altri quattro. L'ultimo era arrivato giovedì scorso ad una famiglia nel quartiere Boccea. I primi tre pacchi sono arrivati nella stessa giornata, sono esplosi e hanno ferito tre donne.

I sospetti degli investigatori quindi sono confermati. Dopo l'invio dei primi tre pacchi, si è subito pensato che ce ne fossero altri in circolazione: buste gialle, regolarmente affrancate, che contengono un ordigno esplosivo.

Il quarto è stato recapitato all'avvocato Paolo Giachini, nella stessa abitazione in via Baldo degli Ubaldi in cui il legale ospitò Erich Priebke, l'ufficiale delle Ss, ai domiciliari dopo la condanna all'ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine e deceduto nell'ottobre 2013.

