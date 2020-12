Roma, danni al cavalcavia: chiuso tratto di via Ostiense all'Eur. Disagi per il traffico

I vigili del fuoco hanno chiuso un tratto di via Ostiense a Roma (ss8 bis), nella mattinata del 14 dicembre. L'intervento è stato necessario per via di una verifica su cornicioni e laterizi del ponte nei pressi di via Frugoni, all'Eur. Dopo una prima verifica, i pompieri hanno quindi chiuso il tratto di strada a scopo cautelativo. Infatti, il rivestimento in tufo avrebbe potuto lasciar cadere dei pezzi, che avrebbero colpito le macchine di passaggio. Sul luogo dell'intervento è arrivata anche la polizia locale che ha gestito il disagio causato alla viabilità.

Ultimo aggiornamento: 18:17

