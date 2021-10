Domenica 17 Ottobre 2021, 07:44

Si torna finalmente a correre la Roma-Ostia Half Marathon, la gara di 21,0975 chilometri che era stata rinviata a causa delle restrizioni causate dall'emergenza Covid-19. Strade chiuse e linee bus deviate per diverse ore, quindi, questa mattina per consentire lo svolgimento della gara. La mezza maratona partirà davanti al Palazzo dello sport, all'Eur, e avrà il suo punto d'arrivo alla rotonda di Ostia, ossia a piazzale Cristoforo Colombo.

Maratona Roma-Ostia, ecco le strade chiuse

I primi atleti scatteranno alle 8, le altre due onde di runner sono previste alle 8,15 e alle 8,30. Si prevede che i primi appassionati della corsa possano arrivare a Ostia già alle 9.

LE VARIAZIONI

In 7mila mangeranno l'asfalto della Capitale nella 46esima edizione della gara. E già da ieri sera sono scattate le chiusure al traffico per consentire l'allestimento delle strutture in via Cristoforo Colombo in direzione di Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell'Oceano Pacifico, e nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e su lungomare Amerigo Vespucci.

Il percorso si snoderà lungo via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Ataturk, viale dell'Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo e piazzale Cristoforo Colombo. La riapertura delle strade lungo il percorso inizierà alle 11 e si partirà dapprima con la rimozione delle strutture nel tratto tra viale America e viale dell'Oceano Pacifico. Alle 15 invece è prevista la riapertura completa delle strade nella zona di arrivo, tra piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci.

Moltissime le variazioni per le linee dei mezzi pubblici. «Saranno limitate e deviate le linee 06-016F-671-714-780-791 - spiega Agenzia per la Mobilità - cambieranno invece percorso 15 linee, 014-070-30-31-73-700-705-706-708-709-762-779-788-C7 -C139». Per quanto riguarda i bus della Roma Tpl, le linee 763 e 764 tra viale dell'Arte e viale dell'Agricoltura, passeranno su viale dell'Artigianato e via delle Tre Fontane; la 767, direzione Nuvolari, da viale dell'Agricoltura proseguirà su via delle Tre Fontane per poi riprendere il percorso abituale. Sono previste modifiche anche ai percorsi delle linee 771 e 777.



