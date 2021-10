Lunedì 4 Ottobre 2021, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 09:01

Ostia, incidente nella serata di domenica sulla litoranea. Una Yaris e una Chevrolet si sono scontrate sulla litoranea all’altezza del km 5. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il conducente della Yaris trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto, numerose pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale X Mare per i rilievi.

(Video Mino Ippoliti)