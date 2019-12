Ruba soldi e alcolici in uno stabilimento di Ostia, arrestato 45enne romano

Ha forzato la finestra e si è introdotto in uno stabilimento balneare di Ostia per rubare incasso e alcolici. Ma i carabinieri l'hanno intercettato mentre scappava. E' stato così arrestato un romano di 45 anni.



Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 45enne romano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è introdotto, mediante l'effrazione di una finestra, all'interno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Ostia. I Carabinieri hanno così sorpreso il 45enne mentre stava per uscire dal locale con in braccio il registratore di cassa, alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari. L'arrestato è stato accompagnato presso il Tribunale di Roma che ha convalidato l'arresto e lo ha sottoposto al giudizio direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA