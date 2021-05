5 Maggio 2021

di Flaminia Savelli

(Lettura 3 minuti)







Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade della Capitale. Ancora un incidente mortale, ancora una vittima: Christian Avenali, 26enne romano residente a Ostia, periferia sud della città, stava rientrando a casa lunedì intorno alla mezzanotte dopo aver trascorso una serata in compagnia degli amici. Il drammatico incidente è avvenuto in via Canale della Lingua all'altezza dell'incrocio con via Epaminonda, tra i quartieri di Stagni di Ostia e Casal Palocco. Per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo grigia. Un impatto violentissimo e dopo essersi cappottato, è finito nel canale. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Grassi è deceduto. Sul caso indagano ora gli agenti del X gruppo Mare. I vigili dovranno accertare le cause dell'incidente. Al momento non risulterebbe coinvolto nessun altro mezzo. I caschi bianchi hanno disposto subito il sequestro del veicolo sui cui verrà eseguita una perizia. Mentre nelle prossime ore si procederà con l'autopsia.

LA RICOSTRUZIONE

Il 26enne, un cameriere con la passione per lo sport e la musica, aveva trascorso la serata in un noto ristorante di piazzale Anco Marzio a Ostia. Sui suoi profili social ha pubblicato le ultime foto prima dello schianto. Sconvolti gli amici: «Non ero con lui a cena lunedì. Christian era un ragazzo speciale e pieno di vita» dice Simone, un caro amico.

Intanto sale il triste bollettino delle vittime stradali: dall'allentamento delle misure sanitarie - con il Lazio in fascia gialla- sono stati otto gli incidenti mortali in dieci giorni. Il comando Generale della polizia Municipale ha già disposto maggiori controlli e rafforzato i presidi nelle strade ad alto scorrimento. Dalla via Casilina, alla via Prenestina, alla via Cristoforo Colombo.

Secondo il report della polizia Locale, nell'ultimo quadrimestre sono state 25 vittime stradali. Lo stesso bilancio del 2020 quando però «la capitale è stato in pieno lockdown dalla seconda settimana di marzo e per i successivi due mesi» precisano i caschi bianchi. Nel 2019 le vittime per incidente stradale, nello stesso periodo dell'anno, sono state 38. Infine i dati dei pedoni coinvolti: tra gennaio e maggio dello scorso anno, sono stati 10.

Quest'anno invece, le vittime sono state 8. L'ultimo investimento mortale è quello dello scorso venerdì in cui è rimasta coinvolta Elena Baruti, la 18enne studentessa del liceo classico Giulio Cesare travolta e uccisa mentre attraversava la via Nomentana. La giovane stava rientrando a casa quando una macchina l'ha falciata all'angolo di via Sant'Agnese. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma dopo due giorni nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I è morta. Le indagini sull'investimento sono ancora in corso. Gli ultimi rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti lunedì.