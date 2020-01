Ostia, prende a bastonate un 16enne: «Aveva dato fuoco a una panchina»

Pensava che fossero i responsabili di unappiccato a una. Così quando ha visto i fue giovani si è lanciato cvontro con un bastone colpendone uno. Il 59enne è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per lesioni e porto abuisvo di arma da taglio, perchè trovato in possesso anche di un coltello. E' accaduto ieri sera in piazza Gasparri aLa lite in strada è nata da un equivoco. L'uomo aveva visto un gruppo di ragazzi vicino a una panchina nel parco Willy Ferrero poi andata a fuoco. Ritenendo che le fiamme fossero state appiccate da quei giovani quando ha visto due minorenni si è scagliato contro brandendo un bastone. Uno di loro, 16enne, è stato colpito più volte. Il giovane è stato portato in ospedale in codice giallo dov'è stato medicato. Sul posto la polizia. L'uomo è stato denunciato.