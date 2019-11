Roma, turisti trovano osso «umano» al Colosseo: indagini in corso

Un frammento di un osso vicino al Colosseo. A trovarlo e dare l'allarme a una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro (ex Trevi), sono stati due turisti di nazionalità israeliana che hanno chiesto agli agenti di seguirli in una parte del terreno circostante l'Anfiteatro Flavio. Gli agenti hanno trovato così un frammento di osso che, a prima vista e per via della forma, poteva sembrare umano. I vigili urbani, dopo aver avvisato il personale del parco archeologico, hanno sottoposto a sequestro il reperto. Successive analisi scientifiche stabiliranno luogo, tempo e natura del resto ritrovato.



