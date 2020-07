Roma, due operai precipitati da 20 metri in un cantiere: difficoltà nei soccorsi

Tragedia in un cantiere a Roma, in piazza Ludovico Cerva, sulla Laurentina. Due operai sono precipitati da un'altezza di 20 metri e non è stato possibile soccorrerli finora. Una trave di cemento, dalla quale secondo le prime notizie sono caduti gli operai, è sospesa e impedisce l'intervento dei soccorritori. In un primo momento si era detto che gli operai erano precipitati da 3 metri, ma secondo le ultime notizie sarebbero precipitati da 20 metri. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118.

