Roma, open day per la terza dose booster per over 60 il 21 e il 28 novembre

A Roma domenica open day per la terza dose per gli over 60.«Si terrà domenica 21 novembre e domenica 28 novembre (orario 8-13) all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma l'open day per le somministrazioni delle dosi booster rivolte agli over 60 anni che abbiano superato i 180 giorni dall'ultima dose. Basta recarsi all'hub muniti di tessera sanitaria».

Lazio, oltre mille casi positivi in 24 ore, 6 decessi. D'Amato: «Rt in calo»

Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

«Bisogna fare subito la dose di richiamo», ha ribadito D'Amato.