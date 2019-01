Roma, un mese di eventi per conoscere la Shoah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 170 appuntamenti che si svolgeranno in un mese per ricordare e confrontarsi insieme sulla Shoah e sulla Memoria: dalle Biblioteche ai teatri, dalle scuole ai Municipi, fino ai luoghi romani simbolo di quella pagina della storia. Si chiama “Memoria genera Futuro” la kermesse, giunta alla terza edizione che, per il 2019 avrà come evento di punta la mostra, ospitata al Palazzo delle Esposizione dal 25 gennaio, dal titolo “Testimoni dei testimoni” per ricordare e raccontare Auschwitz. Ma non solo. Ci saranno film e documentari, musica, mostre, letture, testimonianze, laboratori, incontri e spettacoli teatrali.A 100 anni dall'anniversario della nascita di Primo Levi il Teatro India e la Casa della Memoria e della Storia ricorderanno lo scrittore di Se questo è un uomo e La Tregua con un recital il 23 e il 24 gennaio all'India e un incontro il 21 a Trastevere, inoltre sempre il 21 nella Biblioteca Valle Aurelia sarà proiettato a ingresso gratuito il film di Davide Ferrario “La strada di Levi”. Gli appuntamenti saranno incentrati sui temi delle leggi razziali, della deportazione, dei campi di sterminio con esibizioni dedicate a grandi e piccini, molte delle quali a ingresso gratuito. Anche le scuole saranno coinvolte: all'ITIS Giovanni XXIII di Tor Sapienza nel Municipio V il 23 gennaio ci sarà un incontro con Lello Dell'Ariccia, scampato al rastrellamento del ghetto di Roma e il 26 gennaio appuntamento dedicato alla testimonianza delle sorelle Bucci sopravvissute al campo di Auschwitz.Nel Liceo Scientifico Statale Labriola al Municipio X dal 28 gennaio al primo febbraio sarà possibile visitare la mostra Il Muro della Memoria con la guida degli stessi alunni-tutor. Il 25 gennaio è in programma “Una colazione musicale con il partigiano” (Casa della Cultura), mentre il 25, al liceo Caetani i ragazzi e le ragazze delle scuole del I Municipio propongono La memoria è già futuro racconto della Shoah con musica e parole. “Memoria genera futuro” nasce dalla collaborazione tra assessorati capitolini, Sovrintendenza Capitolina, Fondazione Museo della Shoah, Ucei e associazioni partigiane, l'Istituzione Biblioteche di Roma, il Teatro di Roma, l'Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Teatro dell'Opera, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma e la Casa del Cinema.