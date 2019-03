Roma, insediato il nuovo questore Esposito: cerimonia con Gabrielli

Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Roma, Carmine Esposito. Alla cerimonia era presente il capo della Polizia Franco Gabrielli. Dopo il passaggio davanti al picchetto in Armi in via di San Vitale e la deposizione di una corona in memoria degli agenti caduti, il nuovo questore ha incontrato i funzionari e i dirigenti della Capitale. Carmine Esposito prende il posto di Guido Marino che va in pensione. Primo banco di prova per lui sarà il derby Lazio- Roma che si giocherà sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico.