​Roma, prefetto verso l'addio un'altra donna in pole per il dopo Basilone

Non è un mistero che per sostituire Paola Basilone, la prima donna prefetto di Roma che fra poco andrà in pensione, a Palazzo Valentini serva un profilo altrettanto forte e pragmatico su sgomberi e ordine pubblico, sui tifosi barbari e il decoro urbano. La ricerca è partita in tempi non sospetti e in pole position è approdata una sessantatreenne campana: Gerarda Pantalone, dal 2017 a capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione dopo l'era Morcone. È il suo nome quello che ricorre di più nei palazzi della politica dove solo tra un mese abbondante arriverà l'ufficialità e quindi il consiglio dei ministri con la sua nomina.

IN POLIZIA

Pantalone ha già avuto un battesimo di fuoco: è stata prefetto a Napoli dal 2015 al 2017, a Salerno, dove appena insediata ha dovuto affrontare la crisi dei rifiuti e anche a Siena. Inoltre ha accumulato una lunga esperienza in materia di immigrazione e personale ai massimi vertici della Polizia. Tifosa del Napoli, è originaria di Grazzanise, in provincia di Caserta e si è laureata in legge alla Federico II. La sua carriera comincia a metà degli anni Settanta quando vince il concorso pubblico ed entra nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con la qualifica di Consigliere di Prefettura e poi assegnata al Servizio Stranieri della Direzione Generale della Pubblica sicurezza.

Immigrazione, asilo, cittadinanza, confessioni religiose, ma soprattutto l'immigrazione è il suo piatto forte. Sono decenni infatti che si occupa di contenzioso, affari generali, documentazione, studio e interpretazione della normativa in materia di stranieri e quindi anche del nuovissimo decreto sicurezza targato Salvini. Pantalone si occupa di clandestini e permessi di soggiorno da tempo. Nell'ottobre 1982 è stata assegnata all'Ufficio del vicecapo della Polizia e tre anni più tardi è passata alla Direzione centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica sicurezza e per dieci anni si è occupata di tutte le questioni di maggior rilievo riguardanti la Polizia.

A CHIGI

A un mese dalla caduta del primo governo D'Alema, nel 1999, è stata trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per occuparsi di intelligence e anche dopo essere stata nominata Prefetto nel 2005, ha continuato a lavorare a Palazzo Chigi. Curiosità: è stata Consulente della Polizia Albanese e ha contribuito a scrivere la nuova disciplina del segreto di Stato. Il condizionale è d'obbligo ma il post Basilone assomiglia molto a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA