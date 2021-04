Roma, a Valle Aurelia apre un nuovo centro prelievi. Zingaretti: «Grazie alla sinergia tra Asl Roma 1 e Ater»

Nuovo centro prelievi e presidio della Asl Roma 1 a Valle Aurelia. Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro Prelievi e il nuovo Presidio della Asl Roma 1 a Valle Aurelia. All'evento erano presenti Andrea Napoletano, Direttore Generale di Ater Roma, Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1, Eriprando Guerritore, Commissario Straordinario Ater, Massimiliano Valeriani, Assessore regionale Casa, Urbanistica e Rifiuti e Alessio D'Amato, Assessore regionale alla Sanità.

Nuovi servizi

I servizi offerti sono stati potenziati e forniscono: assistenza medico specialistica, infermieristica e riabilitativa per pazienti non deambulanti; Assistenza Domiciliare (Cad); Centro prelievi; Sportello polifunzionale (scelta e revoca del MMG, registrazione esenzioni ticket) - Cup; Sorveglianza sanitaria Hiv e vaccinazioni antiepatite B. Ma non solo. Tra le novità ci sono i nuovi servizi di teleriabilitazione e teleassistenza, una svolta innovativa nell'integrazione tra territorio e ospedale. Sarà infatti possibile garantire da remoto e on line, per un numero maggiore di pazienti, la continuità e l'efficacia di cure riabilitative (trattamenti neuromotori, recupero, rinforzo muscolare, coordinazione motoria) grazie ad un apposito kit e al coinvolgimento dei caregiver.

La riqualificazione

A questi interventi si aggiungono quelli di riqualificazione del parco di Valle Aurelia eseguiti da Ater con un investimento di 315 mila euro. Tra i lavori eseguiti sull'area verde, dopo la bonifica di masserizie e materiali abbandonati, la messa a dimora di alberature e di un piccolo uliveto, la realizzazione di un'area giochi, di un campo da basket e calcio e percorsi fitness. Sono state, infine realizzate aree pic nic, un'area cani, camminamenti con staccionate e un nuovo impianto di illuminazione di tutto il parco.

Andrea Napoletano: «Prima tappa di un percorso»

«Con questi interventi – precisa il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano – si realizza la prima tappa di un percorso che vedrà il completo rifacimento delle torri di Valle Aurelia incluse nel Piano di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia pubblica con l'utilizzo dell'Ecobonus». La struttura di Valle Aurelia riapre grazie alla sinergia tra Asl Roma 1 e Ater che hanno, ognuno per la propria competenza, totalmente ristrutturato un centro che da anni è punto di riferimento del quartiere.

