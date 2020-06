Roma, via Andrea Doria più accogliente: nuove panchine donate dal comitato Trionfalmente 17

osì Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I centro, racconta l'inaugurazione. «Un momento per ricostituire anche simbolicamente la socialità, interrotta dalla diffusione del coronavirus, e per ricominciare a coltivare le relazioni. A distanza certo, ma vicini. La cittadinanza attiva, i comitati, le associazioni, sono una grandissima risorsa per la città, con le loro idee, proposte, prospettive, in sinergia con le istituzioni. Anche da qui passa la costruzione della città futura che vogliamo: da piccole azioni concrete per migliorare ciò che abbiamo intorno». Dice Paola De Vecchis, comitato Trionfalmente diciassette: «Ora chiediamo a tutti di assumersi la responsabilità di tutelare queste panchine, che sono bellissime e rendono Via Doria ancora più elegante e accogliente. E' una bellissima strada, con marciapiedi larghi, alberi, le panchine e una popolazione che la vive quotidianamente come una grande piazza».leggi anche Slitta la riapartura dei mercati settimanali di Santa Marinella e Santa Severa