Cascella, Colagrossi e una serata con le “metamorfosi”: Notte Bianca al liceo Argan

è fissato per venerdì 24 maggio, dalle 18 alle 22. Dalla mostra mercato all'incontro con gli artisti, a partire da Tommaso Cascella e Angelo Colagrossi, dalla musica all'evento di graffiti e alle performance teatrale. Sarà una serata tutta da vivere. Il progetto rientra nell’attività extracurriculare del Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto. E l’attività formativa, aperta al contributo di tutti gli alunni e dei docenti dell’istituto, si configura come un unico contenitore all’interno del quale confluiscono elaborati e materiali didattici che vanno dall’e-book alle realizzazioni artistiche, pittoriche, scultoree, musicali, grafiche su un unico tema che viene individuato annualmente. Per questa prima edizione il tema prescelto è stato “Le Metamorfosi” in occasione del bimillenario del poeta latino Ovidio.Gli eventi si dividono tra le due sedi dell’Istituto, in piazza dei Decemviri 12 e in via Contardo Ferrini 61. Il programma proposto è quanto mai vario e vuole essere una riflessione sui tempi in generale dell’arte, della cultura, della musica e del ruolo del Liceo Artistico.