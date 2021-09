Roma nord, operazione antidroga dei carabinieri: arrestata mamma pusher

Domenica 19 Settembre 2021, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 14:46

Operazione antidroga a Roma nord condotta dai carabinieri. In manette due persone, una donna romana di 51 anni e un cittadino romeno di 37. La donna è stata sorpresa all'interno della sua abitazione con 24 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento e il taglio delle dosi e denaro contante.

Roma, clochard usati come spacciatori a San Lorenzo

In un'operazione diversa, poco più tardi, i carabinieri hanno arrestato il 37enne romeno: a seguito della perquisizione personale e domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma in contanti 10.800 euro.