Roma, non si ferma all'alt: arrestato dopo un inseguimento sul Raccordo

Non si è fermato al controllo ed è scappato in mezzo al traffico verso il Raccordo: guidava un'auto rubata. I carabinieri della stazione Roma IV Miglio lo hanno arrestato dopo pochi chilometri, all'atezza dell'area di servizio Ardeatina: è un 49enne romano con precedenti, che deve rispondere dell'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, è stato notato da una pattuglia di carabinieri in via Appia Nuova, a bordo di una Fiat Punto.



Quando i militari gli hanno intimato l'alt per sottoporlo ad un controllo, l'uomo ha accelerato ed è fuggito in direzione del Gra. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Dai controlli effettuati alla banca dati, i carabinieri hanno appurato che il veicolo, era stato rubato poco prima, in viale di Val Fiorita. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

