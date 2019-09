Roma, non aspetta la madre all'uscita di scuola e si allontana: liceale ritrovato dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno come tanti al Liceo Immanuel Kant di Roma, nel quartiere Centocelle. O almeno così immaginava la madre del giovane Lucio (nome di fantasia) quando si è recata intorno alle 13:00 a prendere suo figlio da scuola. Lucio, che è al primo anno del linguistico, però lì non c'è e non ha con sé neanche il cellulare per essere rintracciato. Forse un fraintendimento, forse un'incomprensione e Lucio si è allontanato senza dire nulla ai genitori. La preside del liceo decide così di contattare la Polizia di Stato, in particolar modo i poliziotti referenti del progetto scuole sicure.Gli agenti, giunti sul posto, diramano una nota di ricerche su tutta Roma dando una dettagliata descrizione del giovane e dell’abbigliamento che indossava e, fortunatamente, riescono a ritrovare in poco tempo Lucio in viale della Primavera, confuso ed impaurito. Fatto salire in macchina è stato poi riaccompagnato a scuola dove ha potuto riabbracciare la madre e gli insegnanti.