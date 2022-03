Martedì 22 Marzo 2022, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 07:43

È deceduto a Roma, in seguito alle conseguenze di un grave incidente d'auto, il nipote di Gaetano Salvemini, grande storico, politico e antifascista italiano. Un'auto proveniente a velocità elevata lo ha travolto mentre attraversava via Nomentana sulle strisce pedonali pochi giorni fa. Il 79 enne stava rientrando nella propria abitazione quando l'auto è sbucata all'improvviso falciandolo. I funerali si svolgeranno giovedì prossimo 24 marzo presso la Chiesa degli Artisti, Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo a Roma. Verrà sepolto a Molfetta.

GIOVEDÌ I FUNERALI

Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini aveva 79 anni. Era nato il 6 gennaio del 1943 a Molfetta, dove verrà sepolto nella Cappella di famiglia la prossima settimana. Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza è stato giornalista e docente, ha presieduto dal 1980 il «Movimento Gaetano Salvemini», fondatore e direttore responsabile del mensile internazionale «L'Attualità», direttore del periodico religioso «Il Cuore della Madre», presidente dell'UN.I.A.C (Unione Italiana Associazioni Culturali), vice governatore dell'«Unione Mondiale degli Stati». È stato anche animatore del Concorso internazionale Antonio de Curtis, Totò, insieme ad Alberto De Marco, presidente dell'Associazione Amici di Totò... a prescindere! onlus, che nel prossimo mese di giugno organizzerà la XXV edizione della manifestazione «per la prima volta senza di lui», come ricorda lo stesso De Marco. «La notizia della sua scomparsa ci ha intristito -commenta il sindaco Tommaso Minervini- Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore».

R.C.