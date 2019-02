Catena di incidenti: tre feriti gravi su Nomentana Bis e Dragona

Catena di incidenti questa mattina. Il più grave è tra un furgone e un'auto: due persone sono rimaste ferite in modo grave. E' successo questa mattina alle 8,45, in via Nomentana bis, nella zoan di Colleverde. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause dello schianto. Le due persone ferite sono state soccorse del 118 e portate in ospedale in codice rosso. Su posto due squadre vigili del fuoco.



Un altro incidente stradale tra due auto si è verificato in A24, altezza di Lunghezza (direzione L'Aquila), dove sono intervenute due squadre di vigili del fuoco. Un altro schianto in località Dragona, precisamente in via Domenico Serradifalco dove un'auto si è ribaltata: una persona è stata portata in ospedale in codice rosso.