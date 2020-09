Nascondeva una pistola dietro al frigorifero, arrestato rom del campo nomadi di Salone. L'operazione portata a termine l'altra notte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio presso il campo nomadi di via di Salone. L'arrestato è un 32enne rom rom, con precedenti, trovato in possesso di una pistola Beretta con la matricola abrasa fornita di sette colpi, nascosta dietro il frigorifero del proprio modulo abitativo. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza dell'arma e se è stata usata per fatti delittuosi. Nel corso del servizio i poliziotti hanno identificato decine di persone residenti nel campo, tra cui 10 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari per vari reati. © RIPRODUZIONE RISERVATA