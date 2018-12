Roma, l'allarme del New York Times: «È in rovina, rischia di diventare una discarica»

Il New York Times torna a mettere sotto esame Roma e il responso è ancora una volta una netta bocciatura: la Capitale è in rovina, per il quotidiano più autorevole al mondo. E quel che è più grave, secondo Jason Horowitz che firma il lungo reportage dalle strade invase di immondizia e i muri ricoperti di graffiti, è che i romani non sembrano nemmeno farci troppo caso.

«Molti temono che la città corra il rischio di diventare una discarica», scrive il giornalista che per l'occasione si è fatto accompagnare nel tour di Roma da Massimiliano Tonelli, il fondatore di 'Roma fa schifo', il popolare blog che documenta ogni giorno il degrado in cui soffoca la Capitale.

«Gli allori su cui Roma si è appoggiata per troppo tempo stanno sfiorendo. Roma riesce a sopraffare i sensi, non solo con la sua bellezza, ma anche con gli odori che arrivano dai cassonetti», si legge sul quotidiano. «Il fascino senza tempo di Roma, il caos che era un segno di vita rispetto alla seria Milano, è ora sfuggito di mano».



Ultimo aggiornamento: 19:16

