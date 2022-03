Mercoledì 2 Marzo 2022, 08:33

È arrivato in stazione con il motorino ed è salito sul treno... a bordo di un motorino. Sgomento ieri pomeriggio sulla tratta Roma-Nettuno quando all'improvviso un uomo di mezza età ha varcato la porta d'ingresso del convoglio regionale su uno elettrico di colore blu. Sono circa le 16 del pomeriggio e sulla tratta non ci sono molte persone. Anzi, per la verità il treno è quasi vuoto ma questo non giustifica l'ennesima follia quotidiana.

Da Termini a Nettuno con il motorino sul treno

L'uomo, privo anche del casco, dopo aver svolto le varie commissioni (aveva un sacchetto attaccato al gancio porta oggetti del suo mezzo) usando il mezzo elettrico per spostarsi ha tranquillamente preso il treno per tornare a casa. Si è piazzato esattamente a metà tra le due uscite ed è rimasto in sella allo scooter per tutto il tragitto. Durante il percorso come se nulla fosse ha iniziato smanettare sul suo cellulare. I diversi viaggiatori presenti a bordo del treno partito dalla stazione di Roma Termini alle 15.42 e giunto a Nettuno alle ore 16.53 sono rimasti a bocca aperta.

Qualcuno ha scattato delle foto. «Pensavo di averle viste proprio tutte» dice un ragazzo allegando la foto del motorino. Una signora scuote la testa e a bassa voce dice: «Ormai non importa più niente a nessuno, non controllano più neanche il Green pass». «La gente ha completamente perso il senso della misura» dice un uomo della stessa età di quello in sella allo scooter. Nessuno però ha detto gli nulla tanto che il titolare ha continuato a viaggiare in tutta serenità nella posizione in cui è ritratto nella foto qui a fianco.

Anzi l'uomo in qualche caso è apparso addirittura anche un po' infastidito quando si è dovuto spostate per fare largo ad alcuni passeggeri che dovevano scendere dalla carrozza. «Ma che deve scendere?» chiedeva con aria quasi scocciata. La foto è diventata immediatamente virale sui social scatenando l'indignazione dei più. Il motorino in questione è un mezzo elettrico e come tale rientra nelle categorie speciali. Nonostante questo però il regolamento di Trenitalia, consultabile anche sul sito internet, non ne fa assolutamente menzione.

Il regolamento



Oltre alle biciclette elettrice, si legge, anche il monopattino elettrico rientra nella lista dei mezzi green che possono essere trasportati senza pagare alcun biglietto supplementare a bordo dei treni regionali. Oltre al monopattino, ovviamente, stesso discorso per le bici pieghevoli, gli hoverboard e monowheel. L'offerta riguarda solo ed esclusivamente i treni regionali. Ampliate, in proposito, le dimensioni tollerate, così da garantirne il trasporto anche per i modelli più grandi:120x80x45 cm. Inoltre, sempre stando al regolamento sopra citato «durante il viaggio è necessario che il viaggiatore tenga con sé e sotto la propria responsabilità il monopattino, l'hoverboard e il monowheel. Trenitalia non risponde di eventuali danni che venissero rilevati agli stessi. Nel caso in cui il mezzo arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di 8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarlo alla prima stazione di

fermata».