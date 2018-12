Roma, Natale ad arte: tutti i musei e mostre aperte per feste

A Natale i Musei Civici fanno festa con mostre, eventi, spettacoli e attività didattiche con un ricco programma, promosso dal Campidoglio, dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Da mettere subito in agenda, l'apertura straordinaria del primo gennaio dei Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell'Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico e il Museo di Roma in Trastevere dalle 14 alle 20, e l'area archeologica del Circo Massimo sarà aperta dalle 10 alle 16.



I Musei Civici resteranno tutti chiusi il 25 dicembre mentre il 24 e il 31 dicembre saranno aperti i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, e il Museo dell'Ara Pacis dalle 9.30 alle 14. Biglietto di ingresso a tariffazione ordinaria, gratuito per i possessori di Mic Card.



Domenica 6 gennaio 2019 con ingresso gratuito per la prima domenica del mese per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana per tutti i Musei e le mostre in programma, tranne le mostre Marcello Mastroianni in corso al Museo dell'Ara Pacis e Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, 1946-1961, in corso al Museo di Roma.



Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali dalle ore 8.30 alle 16.30, con l'ultimo ingresso alle 15.30. L'apertura straordinaria prevede l'ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.



Alle tante mostre da visitare nei musei durante le festività si aggiungono come sempre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei Musei, a cominciare dalle due esposizioni in corso ai Musei Capitolini, La Roma dei Re. Il racconto dell' archeologia e I Papi dei Concili dell'era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura. Proseguendo con Balla a Villa Borghese e L'acqua di Talete. Opere di Josè Molina, le mostre al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, la prima incentrata sulle opere dipinte dall'artista nella villa e l'altra sulle origini del pensiero occidentale.

