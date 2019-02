Roma, nascondevano a casa 865 grammi di marijuana: arrestati tre giovani a Torre Angela

Nascondevano a casa 865 grammi di marijuana: arrestati tre giovani a Torre Angela. A seguito di specifica attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Paola Di Corpo, con l'ausilio di personale del reparto cinofili, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari. Nello specifico a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 865 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. E.O. 27 anni, E.E. 31 anni, S.F. 25 anni sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA