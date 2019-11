Roma, nascondeva un etto di droga negli slip: ai domiciliari 46enne romana

Fermata ai controlli dei carabinieri, parlava nervosamente, come se nascondesse qualcosa. E infatti la 46enne romana, incensurata che viaggiava a bordo di un'auto particolarmente malridotta, nascondeva circa 100 grammi di droga negli slip. Gli agenti insospettiti dallo stato in cui versava la sua utilitaria, con la carrozzeria particolarmente malridotta e con un finestrino «rattoppato» l'hanno fermata per un controllo lungo viale Palmiro Togliatti. La donna viaggiava assieme ad altre 3 persone quando sono passati proprio di fronte alla «gazzella» ferma a lato strada.

Durante l'identificazione degli occupanti e la verifica dei documenti di circolazione, l'attenzione dei carabinieri è stata attirata dal forte stato di agitazione della 46enne. Portata in caserma, la donna è stata perquisita da personale femminile dei carabinieri, attività che ha portato al rinvenimento di oltre 100 g di cocaina nascosti nei suoi indumenti intimi. Per la 46enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

