Roma, nasce il Casilino Park: 3.800 metri quadrati di sport. Cozzoli: «Occasione di inclusione»

L’obiettivo è portare lo sport in ogni angolo di Italia. Disseminare il paese di progetti e iniziative, come ha confermato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante la conferenza stampa di presentazione del Casilino Sky Park, un progetto del Comune di Roma finanziato da Sport e Salute attraverso il bando «Sport di Tutti - Quartieri». «Con la trasformazione del parcheggio multipiano in un’area di sport, cultura e socialità, non ci sarà soltanto una importante riqualificazione dell'area urbana, ma anche una concreta opportunità di sport e inclusione per cinquemila beneficiari, tra cui bambini, ragazzi, over 65 e disabili». Sono oltre 3.800 i metri quadrati del Casilino Park che ospiteranno campi sportivi, una palestra all’aperto, un’arena estiva, coworking e un’area ristoro. È il nuovo spazio di aggregazione per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata, in viale della Bella Villa 106 e aperto al pubblico dal 2 giugno. Il primo Sky Park italiano è stato realizzato sul tetto inutilizzato di un parcheggio multipiano, nello spazio ideato da Fusolab, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica con la curatela artistica di Mirko Pierri dell’associazione a.DNA - organizzazione che promuove street-urban artist da 12 anni - e con il sostegno di Igt, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e costantemente impegnata a sostenere la crescita delle comunità e del territorio in cui opera. Il Casilino Sky Park, inoltre, sarà anche un volano per l’occupazione: le nuove collaborazioni all’interno del nuovo spazio di aggregazione saranno circa 50. Dati alla mano, nel primo anno sono previste 60mila presenze, con una crescita del 20% all’anno, fino a raggiungere stabilmente i 100mila visitatori. La struttura consentirà di aumentare con efficacia la risposta ai bisogni della comunità locale all’insegna dell’inclusività: sono presenti campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour, una palestra all’aperto e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit e calisthenics. Saranno previste anche attività ludico-ricreative con didattica innovativa per i bambini, e grande spazio sarà dato alla cultura, con un’arena estiva che ospiterà spettacoli musicali e teatrali, cinema e presentazioni di libri. Previsti prezzi accessibili, con tessere annuali per le attività sportive e costi contenuti per gli eventi culturali e, grazie al sostegno di Igt, saranno previste anche delle fasce di esenzione completa.