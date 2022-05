Roma, blitz dei Nas al Foro Italico tra chioschi e ristoranti: sanzioni per 6.500 euro

Irregolarità igieniche e alimenti senza etichetta. Questa mattina i Nas di Roma, in collaborazione con il Nucleo lspettorato lavoro dei carabinieri, hanno fatto un blitz al Foro Italico durante gli Internazionali di Tennis per ispezionare le strutture che somministrano alimenti e bevande: chioschi e ristoranti. È stata controllata la tracciabilità, la conservazione e la scadenza dei cibi in vendita.

In totale sono state comminate sanzioni per un totale di 6.500 euro inseguito ad alcune irregolarità igieniche e strutturali, nonché per la mancanza di etichetta su alcuni prodotti. Tra le attività multate ci sarebbero anche alcune riconducibili alla nota famiglia di commercianti Tredicine.

L'ispettorato del lavoro sta inoltre eseguendo degli accertamenti sulla regolarità delle persone identificate nel corso del servizio e impiegate nelle varie mansioni della ristorazione, per capire se ci siano casi di lavoratori in nero.