Roma, imbrattato il murales di Falcone e Borsellino a Piazza Bologna. L'assessore alla cultura: «Inaccettabile teppismo»

Imbrattato con vernice rossa e scritte il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in piazza Bologna a Roma. Una azione vandalica «condannata con forza» dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

«Uno sfregio alla memoria»

«Non è nient'altro che un inaccettabile atto di teppismo quale che ne sia la motivazione, e uno sfregio alla memoria di due importanti magistrati che hanno pagato con la vita la lotta contro la criminalità organizzata» ha spiegato Gotor «Un attacco alla cultura della legalità, per giunta il secondo a distanza di pochi mesi sulla stessa opera, e Roma non può tollerarlo. Il murale era già stato restaurato a gennaio alla presenza di associazioni, studenti e cittadini e lo sarà di nuovo. Ringrazio la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e l'assessore municipale alle politiche giovanili, Gianluca Bogino, per essersi prontamente attivati, nonché l'autore dell'opera, Paolo Colasanti in arte Gojo, per aver dato nuovamente disponibilità a restaurarla».