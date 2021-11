Roma, movida violenta a San Lorenzo: armato di coltello prende a calci un'auto guidata da una donna. Arrestato

Ha impugnato un coltello da cucina e ha preso a calci un’auto in transito condotta da una donna, poi ha iniziato a sbracciare nei confronti di alcuni passanti. E' accaduto l'altra sera in piazza dei Siculi dove da tempo i residenti denunciano degrado e abbandono. La segnalazione fatta ad una pattuglia di carabinieri in transito ha consentito ai militari di intervenire tempestivamente e di disarmare il violento, un cittadino del Senegal di 29 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato denunciato a piede libero con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sempre a San Lorenzo i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un minimarket – un cittadino del Bangladesh di 36 anni – per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma Capitale in materia di vendita di bevande alcoliche da asporto. E' stato multato anche un ragazzo di 24 anni per il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro sulla pubblica via.