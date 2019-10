Roma, movida violenta a Trastevere tra due gruppi di ragazzi: tre denunciati

Ancora movida violenta a Trastevere. Uno sguardo, una parola di troppo e un bel po' di alcol scatenano in pochi attimi la rissa. Così è successo sabato notte in via San Francesco a Ripa. Urla, calci, bottiglie spaccate sul selciato: i passanti allarmati hanno chiesto aiuto al 112. Due bande di ragazzi si stavano scontrando in mezzo alla strada. Ma quando i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere sono arrivati sul posto alcuni protagonisti dello scontro sono riusciti a fuggire, facendo perdere le loro tracce. I militari hanno però bloccato tre cittadini romani - un 29enne e un 30enne, con precedenti, e un 25enne - poi denunciati a piede libero. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che la rissa era scoppiata in strada per futili motivi. Dei denunciati nessuno ha richiesto intervento medico. © RIPRODUZIONE RISERVATA