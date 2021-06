Roma, lotta alla "mala-movida": alcol venduto dopo le 20. Sventata aggressione a Trastevere: una denuncia

Sabato 26 Giugno 2021, 16:01

Finito il coprifuoco, a Roma, è sempre più difficile contrastare la "mala-movida". Durante i controlli della Polizia di Stato, soltanto a Campo' dei Fiori sono state 304 le persone controllate, 11 le multe (due le carte di circolazione ritirate, 8 i veicoli rimossi). Controlli anche a San Lorenzo. Sono stati multati in particolare due minimarket per aver venduto alcol oltre l’orario consentito: sarà vagliata l’applicazione della sospensione temporanea della licenza. A Trastevere un cittadino marocchino di 24 anni è stato denunciato per minacce: a torso nudo stava inseguendo un gruppo di 3 ragazzi in Lungotevere de' Cenci brandendo un coccio di bottiglia. Cinque le sanzioni a due mini-market: al primo è stata contestata una multa di 3.334,00 euro per commercio di generi alimentari scaduti di validità, al secondo sono state elevate multe anche per vendita di bevande alcoliche dopo le ore 20. Il bliancio del blitz è di 433 persone controllate e 13 sanzioni amministrative elevate.