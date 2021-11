Roma, movida e assembramenti: da Trastevere a San Lorenzo piazze chiuse dai vigili sabato notte

Notti della movida a Roma con troppa gente in strada, rischio assembramenti e vigili costretti a chiudere alcune piazze. E' accaduto sabato notte, in particolare a Trastevere. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in più occasioni, sono intervenuti per contrastare la formazione di assembramenti: in particolare nel Centro Storico, San Lorenzo, Ponte Milvio, Rione Monti e Trastevere.

Controlli sono stati svolti «anche per verificare il rispetto delle disposizioni relative al Green pass». Sempre ieri a Roma si svolta la manifestazioni no Green pass a cui hanno partecipato al Circo Massimo circa 4mila persone, tutte assembrate e senza mascherine.