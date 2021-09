Roma, entra nella fontana di Campo de' Fiori e la danneggia: denunciato turista vandalo

Sabato 25 Settembre 2021, 16:06

Movida selvaggia a Campo de' Fiori. In sfregio al patrimonio storico della Capitale. Un turista inglese 25enne ha pensato bene di entrare nella fontana-monumento per una bravata notturna, danneggiando il sistema di riciclo dell'acqua. Sono stati i Carabinieri ad intercettarlo e a bloccarlo nel corso di un servizio di controllo per arginare fenomeni della cosiddetta "mala movida", disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per il fine settimana.

Entra nella fontana di Campo de' Fiori e la danneggia

La fontana danneggiata, in consegna alla Sovrintendenza capitolina, è la copia ottocentesca della vasca progettata da Giacomo della Porta per la piazza e realizzata nel 1590. Questa, dal ‘600 nota come fontana della “Terrina”, rimase al centro di Campo de’ Fiori, sede di uno storico mercato cittadino, fino al 1889, quando venne spostata a piazza della Chiesa Nuova. La nuova fontana, alimentata dall’acqua Paola, ripropone la vasca progettata dal Della Porta nelle misure e proporzioni, priva del “coperchio”.

A Trastevere i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne romano che aveva scippato una collana in oro a uno studente coetaneo. Nell'intera area trasteverina i Carabinieri hanno inoltre identificato circa 300 persone, di cui 21 con precedenti. Un barista di San Lorenzo, accusato di avere venduto bevande alcoliche a 6 minori degli anni 16, è stato invece denunciato e sanzionato. Un altro bar di via dei Volsci è stato invece sanzionato per la vendita di bevande alcoliche oltre orario consentito. Sempre a San Lorenzo sono state controllate altre 2 attività commerciali e 182 persone, di cui 10 con precedenti.