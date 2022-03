Roma, un uomo e due cani morti nell'incendio dell'appartamento ad Ottavia

Nulla da fare per un uomo di 55 anni e per i suoi due cani rimasti in trappola ieri sera in un appartamento ad Ottavia a Roma devastato da un incendio. Sono morti in via Treviglio: l'abitazione è stata completamente avvolta dalle fiamme che hanno provocato anche il crollo di una parte di solaio in legno.

Sul posto sono intervenuti poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e i carabinieri della stazione Casalotti e del Nucleo operativo Cassia. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Ancora da chiare le cause dell'incendio.