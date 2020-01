Roma, morì dopo il ricovero: condannato medico Spallanzani e maxi-risarcimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una condanna a otto mesi e un risarcimento che sfiora il milione. A quasi sei anni dalla morte di Jacopo Lucchetti si è chiuso così, ieri, il processo nei confronti di Andrea Mariano, infettivologo in servizio presso l'ospedale Lazzaro Spallanzani. Il medico, per «imperizia, imprudenza e negligenza» avrebbe causato la morte del giovane, ricoverato per una mononucleosi e morto soffocato per un rigonfiamento dei linfonodi circa dieci giorni dopo.LA STORIAVentisei anni compiuti da poco, una laurea in tasca e il sogno di diventare giornalista. È il 23 agosto del 2014 quando Jacopo si sente male. Ha la febbre, respira a fatica. Con la madre va al pronto soccorso del Gemelli. Al triage gli viene assegnato il codice giallo. Il giovane viene tenuto sotto osservazione. La diagnosi è corretta: per i medici il giovane ha contratto la mononucleosi e il giorno seguente Jacopo viene trasferito allo Spallanzani e ricoverato a Malattie infettive. Quel giorno è di turno Andrea Mariano, uno dei membri dell'equipe che nel 2015 aveva salvato la vita a Fabrizio Pulvirenti, medico di Emergency ammalato di ebola in Sierra Leone. Jacopo insomma è in buone mani. Eppure, il 24 e il 25 agosto, sebbene sottoposto a terapia cortisonica, il giovane non migliora. Jacopo non riesce a parlare né a deglutire dato che l'infezione dovuta al virus di Epstein-Barr, come si legge nelle carte, interessa «i linfonodi, le tonsille e i tessuti molli loco regionali, con ostruzione delle alte vie respiratorie». Nel giro di poche ore Jacopo affronta due crisi respiratorie. Ma, secondo la ricostruzione del pm Nadia Plastina, che coordinò le indagini, «pur non registrandosi miglioramenti all'esito di terapie farmacologiche combinate (antibiotici e cortisonici)», come si legge nel capo d'imputazione, il medico aveva omesso di «monitorare costantemente lo stato di ossigenazione e i parametri vitali del giovane», senza «richiedere consulti specialistici». Jacopo poteva essere salvato con un tempestivo trattamento chirurgico, attraverso «l'inserimento di uno stent flessibile naso- faringeale». Invece, il 26 agosto, a causa della completa ostruzione delle alte vie respiratore subisce un blocco respiratorio, con conseguente arresto cardiaco. Morirà il 5 settembre, dopo nove giorni in rianimazione. Sul registro degli indagati vengono iscritti sette medici del Gemelli, il primo ospedale a cui si era rivolto, e due dello Spallanzani, ma a processo per omicidio colposo rimane solo Andrea Mariano, condannato a otto mesi, con pena sospesa, come richiesto dal pm Anna Maria Orlando. All'udienza erano presenti il fratello e la madre della vittima che hanno abbracciato i rispettivi avvocati, Daniele Piva e Pierfrancesco Bruno. Nei loro confronti il giudice ha disposto un risarcimento danni di quasi un milione di euro: 500mila alla mamma e 400mila al fratello, condannando in solido, oltre al medico, anche lo Spallanzani.