Roma, incidente tra due moto e un'auto: muore centauro di 40 anni

Un motociclista di 40 anni ha perso la vita questa mattina in via della Pineta Sacchetti, all'altezza di via Calisto II. Il centuaro era alla guida di un'Honda SH. Nell'incidente coinvolte due moto e un'auto. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.

Teramo, incornato da un cervo per difendere l'auto: romano di 72 anni gravissimo

Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche il secondo motociclista che viaggiava a bordo di una Bmw e che è stato trasportato al Gemelli in codice rosso. Nello scontro, oltre ai due motocicli, è rimasta coinvolta una Panda. L'automobilista, un 48enne, è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio.



Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA