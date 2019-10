Roma, maiale attacca bambino di 2 anni: uomo muore per salvarlo. Il piccolo è grave

Un operaio di circa 50 anni è morto a Roma ucciso da un maiale per salvare un bambino di due anni entrato nel recinto dell'animale e aggredito. La tragedia è avvenuta a Corcolle, in via Lunano, sotto gli occhi del padre 34enne del piccolo che nulla è riuscito a fare per evitare la morte dell'uomo.

Roma, colpito da un proiettile durante battuta di caccia, muore 71enne: i carabinieri indagano

Il bimbo è in gravi condizioni all'ospedale di Tivoli dove è stato portato con un elicottero. È stato attaccato dall'animale, una grossa scrofa, all'improvviso. Sul posto la polizia scientifica e i carabinieri della compagnia di Tivoli. La vittima era di nazionalità romena, così come il piccolo. La scrofa era allevata in un insediamento abusivo. A scatenare l'aggressione sarebbe stato l'istinto di difesa dell'animale che accudiva una cucciolata di maialini.

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA