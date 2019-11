Investimento mortale nella tarda serata di ieri in via Tancredi Chiaraluce, in direzione via del Mare, a Roma. La vittima è un uomo di circa 50 anni di età, che era senza documenti. Sul posto i gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale. Alla guida dell'auto un italiano di 39 anni.

