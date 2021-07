Roma, anziano trovato morto sul lungotevere: chiuso ponte Margherita

Domenica 4 Luglio 2021, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 13:01

Un anziano di circa 80 anni è stato trovato morto sul lungotevere Michelangelo, a Roma, stamattina domenica 4 luglio 2021. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del Gpit e del I Gruppo Trevi sono intervenute in tarda mattinata. L'uomo è stato trovato senza vita sulla banchina di lungotevere Michelangelo, altezza Ponte Margherita.

Anziano trovato morto sulla banchina del Tevere a Roma: chiuso ponte Regina Margherita

Dalle prime informazioni si tratta di un italiano di circa 80 anni. Non si esclude possa essersi gettato volontariamente ma sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto. Chiuso Ponte Margherita direzione piazza della Libertà per agevolare i mezzi di soccorso.

