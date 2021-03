Roma, trovato morto in un bar a Centocelle: ipotesi omicidio

Tragedia, questa sera, nella Capitale. Un uomo è stato trovato morto stasera all'interno di un bar in via delle Ninfee, in zona Centocelle a Roma. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi. Ed è giallo sulla dinamica della morte. Secondo quanto apprende, non si esclude l'omicidio.

