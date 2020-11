Roma, donna trovata morta nel cortile di un B&B gestito da suore: choc all'Esquilino

Choc a Roma, nel quartiere Esquilino, dove all'alba di questa mattina una donna di 89 anni è morta dopo essere precipitata dal secondo piano di un bed&breakfast gestito da suore. Sul posto la polizia scientifica.

La tragedia è avvenuta in via Sommeiller, nei pressi della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Il B&B fa parte di un grande complesso dell'ordine delle suore del Sacro Cuore di Gesù che comprende anche scuole elementari, medie e superiori. L'edificio che ospita il B&B è adiacente a quello frequentato dagli studenti.

Si sospetta si tratti di un suicidio ma al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi.

Ultimo aggiornamento: 10:21

