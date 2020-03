Come una furia si è scagliato contro le auto parcheggiate in strada danneggiandone cinque. E' l'epilogo di una notte di follia di uno studente romano che ieri sera aveva deciso di festeggiare il suo 17esimo compleanno con la fidanzata. Ma qualcosa è andato storto: prima la lite poi la furia contro le auto in via dei Monti Tiburtini. I carabinieri sono stati avvertiti da passanti: il giovane è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato all’Autorità Giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA