Rapina a Montesacro: banditi aggrediscono due donne nella notte per strappare orologi e preziosi

Una giovane di 29 anni è stata aggredita a Montesacro da due banditi che l'hanno costretta a sdraiarsi a terra per strapparle dal polso l'orologio prezioso e altri bracciali. I malviventi, che indossavano mascherine nere e caschi, sono fuggiti in sella a uno scooter. Il colpo è avvenuto verso mezzanotte e mezza su un tratto di via Val Padana. La vittima era alla guida della sua auto su cui vaiggiava anche un'amica. Dal buio sono sbucati i banditi che l'hanno aggredita. La donna è stata sollevata di peso e fatta scendere dall'auto. Questo non è bastato ai rapinatori che l'hanno costretta a stendersi a terra per poi prenderle gli oggetti di valore. E' la polizia ad occuparsi dell'indagine. © RIPRODUZIONE RISERVATA