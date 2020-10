Roma, ai domiciliari rubava acqua e luce a Monte Mario

Ai domiciliari riceve la visita di controllo dei carabinieri che fanno una scoperta: insieme alla compagna avevano acqua e luce «gratis». I militari della Stazione Roma Monte Mario si sono recati nell'appartamento della coppia in via Andrea Verga e hanno scoperto che i cavi elettrici erano allacciati abusivamente ad una centralina pubblica, bypassando quindi il reale consumo energetico dell'appartamento. Allaccio abusivo anche sul contatore dell'acqua. La coppia è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA