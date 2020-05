Roma, Lozzi: «Potrei candidarmi a sindaco per il M5S, ma prima le idee»

Prove tecniche di campagna elettorale. Con tanto di corsa interna al M5S Monica Lozzi , presidente del VII Municipio, un'enorme fetta di Roma che si estende da San Giovanni a Cinecittà, è da mesi una voce indipendente e autorevole all'interno del M5S, spesso in divergenza con la sindaca e collega di partito Virginia Raggi L'agenzia Dire l'ha intervistata a due giorni dal crollo del IV Municipio, dove la maggioranza pentastellata ha sfiduciato la propria minisindaca Roberta Della Casa, e Lozzi non ha nascosto di guardare al Colle capitolino. Chiedendo però progetti precisi per arrivarci: