8 marzo, serata con sorpresa: fa arrestare il fidanzato in possesso di droga

Festa dell'8 marzo con finale di serata a sorpresa. Dopo la lite una giovane donna fa arrestare il fidanzato: i carabinieri lo trovano in possesso di droga. Domenica sera i militari della stazione di Roma Trastevere sono intervenuti

per una lite tra una coppia di fidanzati, in via Damaso Cerquetti, in zona Monteverde/Donna Olimpia. La fidanzata, romana di 25 anni, ha detto ai carabinieri che da alcuni giorni discuteva con il compagno perché riteneva che nascondesse in casa della droga. I militari hanno effettuato una ispezione in casa e nell’auto senza trovare nulla. L'uomo però si è tradito mostrando un forte stato di agitazione, così i militari hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti civili sotto l’abitazione.



Non c'è voluto molto perché il 34enne uscisse di casa. Si è diretto in via Giuseppe Celani, una distanza di cinque minuti a piedi dall’abitazione, dove ha prelevato una busta da terra. L’intervento dei carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare una busta in cellophane con 20 grammi di anfetamina, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Dopo l’arresto è stato posto ai domiciliari nella stessa abitazione, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA