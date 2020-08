Roma, molesta una ragazza e aggredisce il compagno a colpi di bastone e forbici: arrestato

Molesta una ragazza e aggredisce il compagno a colpi di bastone e con delle forbici. Un 24enne del Mali è stato arrestato sabato pomeriggio in via Romolo Murri, in zona Eur, dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti. Il giovane, irregolarmente in Italia e senza fissa dimora, dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone e lo ha ferito con delle forbici alla gola, al volto e al ventre. Sul posto sono arrivati immediatamente i poliziotti che dopo aver bloccato lo straniero sono riusciti a disarmarlo. Sequestrati sia il bastone che le forbici. Il giovane ferito è stato prontamente soccorso e accompagnato in ospedale dove i sanitari lo hanno medicato e giudicato guaribile con 15 giorni di prognosi per le ferite da taglio riportate. Anche la ragazza è stata medicata per alcune contusioni al polso riportate quando ha cercato di difendere il compagno. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

